«Северсталь» победила «Адмирал», прервав неудачную серию
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Андрея Разина прервали полосу из трёх поражений, «Адмирал» впервые проиграл после трёх побед подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Автором единственной заброшенной шайбы в матче стал нападающий череповецкого клуба Игорь Гераськин, поразивший ворота на 35-й минуте игры, реализовав большинство «5 на 4». Первый сухой матч за клуб оформил голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский, отразивший все 20 бросков в створ.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Гераськин (Сизов, Яковлев) – 34:58' (5x4)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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