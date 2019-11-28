«Северсталь» победила «Адмирал», прервав неудачную серию

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Андрея Разина прервали полосу из трёх поражений, «Адмирал» впервые проиграл после трёх побед подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Автором единственной заброшенной шайбы в матче стал нападающий череповецкого клуба Игорь Гераськин, поразивший ворота на 35-й минуте игры, реализовав большинство «5 на 4». Первый сухой матч за клуб оформил голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский, отразивший все 20 бросков в створ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.