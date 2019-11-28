Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Северсталь» победила «Адмирал», прервав неудачную серию

«Северсталь» победила «Адмирал», прервав неудачную серию
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Андрея Разина прервали полосу из трёх поражений, «Адмирал» впервые проиграл после трёх побед подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Автором единственной заброшенной шайбы в матче стал нападающий череповецкого клуба Игорь Гераськин, поразивший ворота на 35-й минуте игры, реализовав большинство «5 на 4». Первый сухой матч за клуб оформил голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский, отразивший все 20 бросков в створ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Гераськин (Сизов, Яковлев) – 34:58' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019