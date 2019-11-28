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Холланд: жаль, что «Автомобилист» потерял Дацюка и Плэтта

Холланд: жаль, что «Автомобилист» потерял Дацюка и Плэтта
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Питер Холланд подвёл итоги проигранного матча с «Барысом» (1:2 ОТ).

«Когда две равных команды встречаются друг с другом, получаются очень тяжёлые матчи. И мы, и они показывали очень хороший хоккей и играли на победу. Плюс, фактически мы играли в одного центрального нападающего. Одного вообще потеряли посреди игры! Скамейка укоротилась, больше времени пришлось проводить на льду, это очень непросто. Жаль, что мы потеряли Павла Дацюка и Джеффа Плэтта.

Я очень доволен нашей командой: мы боролись до конца, сделали всё возможное, но, к сожалению, сопернику повезло чуть больше. Шесть игр за одиннадцать дней – это действительно тяжело, и тяжесть эту ты ощущаешь всем телом. Но хуже всего, что каждую последующую игру ты играешь не на 100% своих возможностей. Однако, думаю, даже несмотря на такой плотный календарь, мы показываем хороший хоккей», — цитирует форварда официальный сайт КХЛ.

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