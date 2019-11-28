Разин: нас можно казнить, кастрировать, но игроки «Северстали» бьются

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» (1:0).



«Футбольная победа, но заслуженная, командная. Порадовал третий период, сыграли очень надёжно, хорошо, уверенность была, несмотря на счёт. Сегодня на лёд вышли травмированные игроки, которые не должны были выходить. Каким составом будем играть в следующем матче, скажет доктор. Сегодня Кинрейда потеряли. Давно хотел обратиться к болельщикам, чтобы пришли поддержать команду. Жалко, что мало зрителей приходит. Наши результаты этому способствуют.



Нас можно казнить, кастрировать, но ребята бьются, стараются. Ребята молодые, многих из них хотят выкупить другие клубы. Процентов 70–80%. Мне звонят из других клубов, просят продать того, другого, хотя я тренер. Кто звонит? Генеральные менеджеры и спортивные директора из клубов-олигархов», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» победила «Адмирал», у Подъяпольского первый матч на ноль в сезоне