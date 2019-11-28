Гераськин: на тренировках у «Северстали» всё залетает, а в матчах не везёт

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин поделился впечатлениями от победы над «Адмиралом» (1:0).



«Доволен, что выиграли матч. Нам сейчас нужно наращивать темп и выбираться из ситуации, в которую мы попали. Специально ли бросал в коньки соперника в момент гола? Да нет, конечно. Как можно два конька выцелить? Просто отдавал передачу на дальнюю штангу, но так получилось, что шайба попала в один конёк, потом в другой, и в ворота залетела.



Я считаю, что когда-то нам должно было прийти везение. Оно пришло – и мы выиграли. Как боремся на тренировках с низкой результативностью? В том то и дело, что на тренировках всё залетает, а на играх не везёт, и точность подводит», — цитирует форварда официальный сайт КХЛ.

