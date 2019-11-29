Гусев в матче с «Монреалем» дважды ассистировал партнёрам за минуту

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Идёт второй период, счёт — 3:2 в пользу «Дэвилз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Первую шайбу гостей в середине первого периода забросил Блейк Коулман, одним из ассистентов выступил российский нападающий Никита Гусев.

Спустя 58 секунд Гусев помог отличиться форварду Трэвису Зейджаку. Для россиянина этот ассист стал пятым в сезоне. Всего Гусев в нынешнем сезоне набрал 10 (5+5) очков.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Никита Гусев уйдет из СКА и присоединится к команде НХЛ «Вегас Голден Найтс». 14 апреля 2019 года подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка.

Так и не сыграв за «Вегас» ни одного матча, 29 июля Никита перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в обмен на выбор в 3-м раунде драфта 2020 года и выбор во 2-м раунде драфта 2021 года. Гусев подписал с «дьяволами» 2-летний контракт на $ 9 млн.