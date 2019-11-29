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Три передачи Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Монреаль»

Три передачи Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился тремя результативными передачами. В нынешнем сезоне игрок провёл 21 матч в НХЛ, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Таким образом, «Монреаль» потерпел шестое поражение подряд. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Монреаль Канадиенс» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе игры состоятся 30 ноября.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2019, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Коулман (Гусев, Зейджак) – 07:19' (5x5)   1:1 Галлахер (Дано, Татар) – 07:41' (5x5)   1:2 Зейджак (Гусев, Коулман) – 08:17' (5x5)   2:2 Котканиеми (Доми, Уэбер) – 21:40' (5x5)   2:3 Вуд (Заха, Батчер) – 23:16' (5x5)   3:3 Армиа (Мете, Котканиеми) – 29:02' (5x5)   3:4 Боквист (Хишир, Палмьери) – 31:28' (5x5)   3:5 Сиверсон (Гусев, Коулман) – 48:21' (5x5)   4:5 Лехконен (Райлли, Питри) – 48:37' (5x5)   4:6 Коулман (Зейджак, Симмондс) – 58:44' (en)
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