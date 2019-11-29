Три передачи Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился тремя результативными передачами. В нынешнем сезоне игрок провёл 21 матч в НХЛ, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Таким образом, «Монреаль» потерпел шестое поражение подряд. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Монреаль Канадиенс» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе игры состоятся 30 ноября.