Самый дорогой вратарь НХЛ Прайс пропустил 16 шайб за три матча

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 29 бросков из 34, в третий раз подряд пропустив не менее пяти шайб за матч. 32-летний голкипер пропустил шесть шайб в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6), пять шайб во встрече с «Бостон Брюинз» (1:8), после чего уступил место в воротах Кейту Кинкейду, и пять шайб в матче с «Дэвилз». Таким образом, за последние три неполных матча Кэри пропустил 16 шайб.

Канадский голкипер является самым дорогим голкипером в НХЛ. По контракту с «Монреалем» он зарабатывает $ 10,5 млн за сезон. В нынешнем чемпионате Кэри одержал одержал 10 побед в 20 матчах, пропуская в среднем за встречу 3,09 шайбы и отражая 90,0% бросков.