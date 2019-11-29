В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.
Команда Клода Жюльена проиграла шестой матч кряду. Последовательно «Канадиенс» уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» (5:6), «Оттаве Сенаторз» (1:2 ОТ), «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6), «Бостон Брюинз» (1:8) и снова «Дэвилз» (4:6). «Монреаль» проиграл шесть матчей подряд с общим счётом 16:31. За последние три матча самый дорогой вратарь НХЛ Кэри Прайс пропустил 16 шайб.
Из-за неудачной серии «Канадиенс» покинули зону плей-офф на Востоке. «Монреаль» занимает девятое место в конференции, имея в активе 27 очков после 25 матчей. При этом по потерянным очкам канадский клуб занимает только 11-е место.
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