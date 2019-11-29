Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Монреаля»: чертовски расстроен. Устал проигрывать

Главный тренер «Монреаля»: чертовски расстроен. Устал проигрывать
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:6), которое стало шестым кряду для канадского клуба.

«Если вы посмотрите на количество бросков (48. — Прим. «Чемпионата») или на количество шайб, которые мы забили, то поймёте, что причина поражения не в этом. Очевидно, что все проблемы от игры в обороне, что видеть неприятно. Мы смотрим на принятые игроками решения на льду и говорим: Это не то, чему мы вас учили. Это не то, что мы хотим видеть».

Парням в раздевалке далеко не всё равно, они очень расстроены. Они хотят успешно представлять такой клуб, как «Монреаль». Что касается меня, то прямо сейчас я чертовски расстроен. Устал проигрывать», — цитирует Жюльена пресс-служба клуба.

«Монреаль» проиграл шесть матчей подряд с общим счётом 16:31
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019