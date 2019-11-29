Главный тренер «Монреаля»: чертовски расстроен. Устал проигрывать

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:6), которое стало шестым кряду для канадского клуба.

«Если вы посмотрите на количество бросков (48. — Прим. «Чемпионата») или на количество шайб, которые мы забили, то поймёте, что причина поражения не в этом. Очевидно, что все проблемы от игры в обороне, что видеть неприятно. Мы смотрим на принятые игроками решения на льду и говорим: Это не то, чему мы вас учили. Это не то, что мы хотим видеть».

Парням в раздевалке далеко не всё равно, они очень расстроены. Они хотят успешно представлять такой клуб, как «Монреаль». Что касается меня, то прямо сейчас я чертовски расстроен. Устал проигрывать», — цитирует Жюльена пресс-служба клуба.