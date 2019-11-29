Овечкин в футболке «армия России» приготовил завтрак жене. Видео

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приготовил завтрак для своей жены Анастасии Шубской. На видео Александр колдует над сэндвичем, при этом на нём надета футболка с надписью «армия России». За кадром слышны голоса Шубской и сына Серёжи.

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В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3) Александр отметился голом в ворота Сергея Бобровского. Для капитана «столичной» команды эта шайба стала 416-й за карьеру в НХЛ при игре в равных составах. Александр вышел на 13-е место в лиге по этому показателю, превзойдя результат Джерома Игинлы (415). По голам за карьеру в НХЛ Александр располагается на 12-й позиции, отставая от рекордсмена Уэйна Гретцки на 220 шайб.