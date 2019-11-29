Хайнс: атакующие навыки Гусева и так видны. Он стал играть в более высоком темпе

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс оценил игру российского нападающего Никиты Гусева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:4).
«Всё звено играло хорошо. Они стали важной причиной, по которой мы победили. Да, уверенность Никиты растёт. Стоит отдать ему должное. Он вовлечён в процесс обучения с первого дня, как приехал сюда. Его атакующие навыки и так видны, но сейчас он стал играть в более высоком темпе, лучше чувствовать себя без шайбы. Он увереннее идёт в форчек, что позволяет ему принимать участие в большем количестве атак и даёт ему больше игрового времени», — цитирует Хайнса пресс-служба НХЛ.
Российский нападающий «Нью-Джерси» был признан первой звездой матча. На его счету три результативные передачи. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в НХЛ, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
- 29 ноября 2019
-
10:30
-
10:10
-
09:53
-
09:39
-
09:22
-
09:12
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
07:53
-
07:36
-
07:11
-
06:24
-
04:56
-
00:00
- 28 ноября 2019
-
23:49
-
23:23
-
22:59
-
22:34
-
22:10
-
21:50
-
21:48
-
21:28
-
21:17
-
21:10
-
20:57
-
20:53
-
20:47
-
20:40
-
20:34
-
20:25
-
20:09
-
19:56
-
19:35
-
19:33