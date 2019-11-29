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Холл — о Гусеве: не могу представить, каково русскому приехать в НХЛ без языка

Холл — о Гусеве: не могу представить, каково русск
Холл — о Гусеве: не могу представить, каково русскому приехать в НХЛ без языка
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл оценил игру партнёра по команде российского нападающего Никиты Гусева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:4).

«Не могу представить себе, каково это — русскому приехать сюда, совершенно не зная языка. У него совершенно другой стиль игры. Он пытается адаптироваться прямо на ходу. И сейчас я за него очень рад. Когда он не попадал в состав, то не жаловался и не унывал. А вернулся в состав более сильным и голодным. Здорово, что сейчас он играет так хорошо», — цитирует Холла пресса-служба НХЛ.

Российский нападающий «Нью-Джерси» был признан первой звездой матча. На его счету три результативные передачи. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в НХЛ, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

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