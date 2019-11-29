Холл — о Гусеве: не могу представить, каково русскому приехать в НХЛ без языка

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл оценил игру партнёра по команде российского нападающего Никиты Гусева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:4).
«Не могу представить себе, каково это — русскому приехать сюда, совершенно не зная языка. У него совершенно другой стиль игры. Он пытается адаптироваться прямо на ходу. И сейчас я за него очень рад. Когда он не попадал в состав, то не жаловался и не унывал. А вернулся в состав более сильным и голодным. Здорово, что сейчас он играет так хорошо», — цитирует Холла пресса-служба НХЛ.
Российский нападающий «Нью-Джерси» был признан первой звездой матча. На его счету три результативные передачи. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в НХЛ, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
- 29 ноября 2019
-
10:30
-
10:10
-
09:53
-
09:39
-
09:22
-
09:12
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
07:53
-
07:36
-
07:11
-
06:24
-
04:56
-
00:00
- 28 ноября 2019
-
23:49
-
23:23
-
22:59
-
22:34
-
22:10
-
21:50
-
21:48
-
21:28
-
21:17
-
21:10
-
20:57
-
20:53
-
20:47
-
20:40
-
20:34
-
20:25
-
20:09
-
19:56
-
19:35
-
19:33