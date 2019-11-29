Галлахер — о слабой игре Прайса: «Монреаль» знает, как он хорош. Всё из-за нас
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брэндон Галлахер после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:6) заступился за голкипера команды Кэри Прайса. Голкипер «Монреаля» в ходе матча отразил 29 бросков из 34, в третий раз подряд пропустив не менее пяти шайб за матч.
«Мы знаем, насколько он хорош, это не его вина. Всё из-за нас. Я имею в виду, что полевые игроки совершают ошибки. Невозможно избежать опасных моментов у своих ворота. Кэри отражает броски, которые должен отражать, и он делает сейвы, которые не обязан совершать, что он и продемонстрировал сегодняшним вечером. Однако у соперника было слишком много моментов», — цитирует Галлахера пресс-служба НХЛ.
Самый дорогой вратарь НХЛ Прайс пропустил 16 шайб за три матча
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