Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Галлахер — о слабой игре Прайса: «Монреаль» знает, как он хорош. Всё из-за нас

Галлахер — о слабой игре Прайса: «Монреаль» знает, как он хорош. Всё из-за нас
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брэндон Галлахер после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:6) заступился за голкипера команды Кэри Прайса. Голкипер «Монреаля» в ходе матча отразил 29 бросков из 34, в третий раз подряд пропустив не менее пяти шайб за матч.

«Мы знаем, насколько он хорош, это не его вина. Всё из-за нас. Я имею в виду, что полевые игроки совершают ошибки. Невозможно избежать опасных моментов у своих ворота. Кэри отражает броски, которые должен отражать, и он делает сейвы, которые не обязан совершать, что он и продемонстрировал сегодняшним вечером. Однако у соперника было слишком много моментов», — цитирует Галлахера пресс-служба НХЛ.

Самый дорогой вратарь НХЛ Прайс пропустил 16 шайб за три матча
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019