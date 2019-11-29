Защитник «Нью-Джерси» Суббэн: Прайс — лучший вратарь мира. Не беспокоюсь за него

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:4) поддержал голкипера соперника Кэри Прайса, пропустившего пять шайб после 34 бросков. Канадский защитник играл с Прайсом в «Канадиенс» с 2010 по 2016 год.

«Честно говоря, я не беспокоюсь за Кэри Прайса, потому что он лучший вратарь мира. Наберёт ли он прежнюю форму? Гарантирую это. Он их лучший игрок, но он не может быть лучшим каждый день, и сегодня были неудачи, происходит всякое. Но когда я играл с ним, никогда не беспокоился. Так что думаю, что «Канадиенс» тоже не беспокоятся за него», — цитирует Суббэна пресс-служба НХЛ.

Примечательно, что сам Суббэн завершил победный матч с «Монреалем» с показателем полезности «-3».