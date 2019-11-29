Лучший игрок единственного матча дня в НХЛ Гусев признан третьей звездой в лиге

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов. В единственном матче игрового дня «Нью-Джерси Дэвилз» сломил сопротивление «Монреаль Канадиенс» (6:4).

Лучшим игроком дня признан американский форвард «Нью-Джерси» Блейк Коулман, записавший на свой счёт две шайбы и две результативные передачи в матче с «Монреаль Канадиенс» (6:4).

Второй звездой стал канадский нападающий «Нью-Джерси» Трэвис Зэйджак, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

Замкнул тройку лучших российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев, оформивший ассистентский хет-трик. Примечательно, что ранее Гусев был признан лучшим игроком самого матча, а Коулман не был включён даже в топ-3.