Лучший игрок единственного матча дня в НХЛ Гусев признан третьей звездой в лиге
Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов. В единственном матче игрового дня «Нью-Джерси Дэвилз» сломил сопротивление «Монреаль Канадиенс» (6:4).
Лучшим игроком дня признан американский форвард «Нью-Джерси» Блейк Коулман, записавший на свой счёт две шайбы и две результативные передачи в матче с «Монреаль Канадиенс» (6:4).
Второй звездой стал канадский нападающий «Нью-Джерси» Трэвис Зэйджак, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи.
Замкнул тройку лучших российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев, оформивший ассистентский хет-трик. Примечательно, что ранее Гусев был признан лучшим игроком самого матча, а Коулман не был включён даже в топ-3.
Гусев стал первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»
- 29 ноября 2019
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:53
-
09:39
-
09:22
-
09:12
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
07:53
-
07:36
-
07:11
-
06:24
-
04:56
-
00:00
- 28 ноября 2019
-
23:49
-
23:23
-
22:59
-
22:34
-
22:10
-
21:50
-
21:48
-
21:28
-
21:17
-
21:10
-
20:57
-
20:53
-
20:47
-
20:40
-
20:34
-
20:25
-
20:09
-
19:56
-
19:35
Партнерский контент