Потерпит ли «Сибирь» девятое поражение подряд и другие матчи дня КХЛ
Сегодня, 29 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Ак Барс» — «Сочи»;
— «Локомотив» — «Динамо» Мн;
— «Торпедо» — «Динамо» М;
— «Йокерит» — «Сибирь».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
Центральный матч игрового дня состоится в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» примет московское «Динамо». Команды являются соседями по турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Владимира Крикунова опережает «Торпедо» на одно очко и уступит нижегородцам третью позицию на Западе в случае поражения.
В Хельсинки «Йокерит» сыграет с «Сибирью», которая приехала туда с восьмиматчевой серией поражений.
Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию
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