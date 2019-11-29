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«Йокерит» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Потерпит ли «Сибирь» девятое поражение подряд и другие матчи дня КХЛ

Потерпит ли «Сибирь» девятое поражение подряд и другие матчи дня КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 29 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Ак Барс» — «Сочи»;
— «Локомотив» — «Динамо» Мн;
— «Торпедо» — «Динамо» М;
— «Йокерит» — «Сибирь».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» примет московское «Динамо». Команды являются соседями по турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Владимира Крикунова опережает «Торпедо» на одно очко и уступит нижегородцам третью позицию на Западе в случае поражения.

В Хельсинки «Йокерит» сыграет с «Сибирью», которая приехала туда с восьмиматчевой серией поражений.

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