Евгений Кузнецов взял дочку на тренировку и покатался с ней на коньках. Видео

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов взял на тренировку свою дочь Есению. После тренировки россиянин покатался с дочерью на коньках.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

В 23 матчах нынешнего сезона Кузнецов забил 10 голов и отдал 13 результативных передач при показателе полезности "+6" и 18 минутах штрафного времени. В среднем за матч российский форвард, пропустивший начало сезона из-за дисквалификации, проводит на льду 18 минут 15 секунд.

Команда Тодда Рирдена располагается на втором месте в Восточной конференции НХЛ, набрав 39 очков после 26 матчей. Лидирует на Востоке НХЛ финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли «Бостон Брюинз». В активе команды Брюса Кэссиди 39 очков после 25 матчей.