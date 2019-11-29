Евгений Кузнецов взял дочку на тренировку и покатался с ней на коньках. Видео
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов взял на тренировку свою дочь Есению. После тренировки россиянин покатался с дочерью на коньках.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
В 23 матчах нынешнего сезона Кузнецов забил 10 голов и отдал 13 результативных передач при показателе полезности "+6" и 18 минутах штрафного времени. В среднем за матч российский форвард, пропустивший начало сезона из-за дисквалификации, проводит на льду 18 минут 15 секунд.
Команда Тодда Рирдена располагается на втором месте в Восточной конференции НХЛ, набрав 39 очков после 26 матчей. Лидирует на Востоке НХЛ финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли «Бостон Брюинз». В активе команды Брюса Кэссиди 39 очков после 25 матчей.
Овечкин в футболке «армия России» приготовил завтрак жене. Видео
- 29 ноября 2019
-
13:15
-
13:00
-
12:55
-
12:28
-
12:19
-
12:15
-
11:51
-
11:30
-
11:03
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:53
-
09:39
-
09:22
-
09:12
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
07:53
-
07:36
-
07:11
-
06:24
-
04:56
-
00:00
- 28 ноября 2019
-
23:49
-
23:23
-
22:59
-
22:34
-
22:10
-
21:50
-
21:48
-
21:28
-
21:17
-
21:10
Партнерский контент