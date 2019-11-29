Налимов: «Авангард» предлагал контракт на два года, я хотел на один

Голкипер ХК «Сочи» Иван Налимов объяснил, почему не стал заключать новый контракт с «Авангардом».
«Не сошлись с клубом по условиям. «Авангард» предлагал контракт на два года, я хотел на один. Сезон получился хорошим. Был момент, когда получил травму, но рук не отпустил, работал, вернулся. Здорово, что Омск дал шанс. Мне кажется, я им воспользовался и отработал свой контракт. По крайней мере удовольствие от сезона получил.
Матчи в плей-офф очень отличаются от регулярки. Цена ошибки с каждым раундом возрастает, давление другое. Я получал удовольствие, находясь в команде. Круто, что дошли до финала. Как помогал команде? Заводил ребят или соперника задевал. Начинал с ним говорить, пытался словом задеть. С одной стороны, это глупо. Но с другой — некоторых удавалось вывести из привычного состояния. Когда ты не играешь, то всё равно находишься в команде и должен всё для неё делать», — цитирует Налимова пресс-служба КХЛ.
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