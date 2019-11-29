Бадюков: Сухачёв сделал хорошую заявку, чтобы стать основным на оставшееся время

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал прогресс в результатах «Трактора» в последнее время.

«Седлак и Гика играют уже давно, но, как показала практика, без Бэйлена, без хорошего атакующего защитника у них мало что получалось. Особенно в том периоде, когда «Трактор» проигрывал. Сейчас же Ник вернулся и уже в четырёх матчах подряд набирает очки, а также забросил победную шайбу в ворота «Салавата Юлаева». Что касается «Трактора», то у них всё равно три лишних матча. Уже 3 декабря они сыграют в Уфе. «Салават» к тому моменту сыграет два матча, а «Трактор» будет отдыхать. Чтобы говорить о подъёме «Трактора» в плане турнирного положения, надо посмотреть, как завершится ещё одна встреча с Уфой. Две победы подряд над «Салаватом» будут заявкой на то, что команда выправляется из кризиса.

Сухачёв третий матч подряд сыграл, и сыграл неплохо. Это молодой вратарь, ему всего 21 год, и его нужно будет подменять. Он сделал хорошую заявку на то, чтобы стать основным на оставшееся время. Главное, чтобы его не подвела физика, потому что он рано или поздно подсядет. Посмотрим, как он переживёт какой-нибудь неудачный матч. Важно понять уровень, который на него сейчас свалился, и справиться с нагрузкой. Пока он справляется и команда побеждает.

Видно ли, что «Трактор» набирает обороты? Да, конечно. Самое главное, что заработало большинство. Показательный момент был в последней игре с «Салаватом», когда не засчитали гол Седлака, и в этом же большинстве забросил Бэйлен. Стабильность уже есть. Появилось большинство в третьем периоде, и сразу всё реализовали. Это самое главное для тренера, чтобы были люди, которые решали вопросы.

Восемь очков отставания от зоны плей-офф — не приговор. Если команда будет стабильно набирать очки, то она сможет зацепиться за восьмёрку. Но есть и другие соперники. Те же «Сибирь», «Нефтехимик», «Куньлунь», которые тоже не дремлют. Они тоже будут набирать очки. У «Трактора» в этом сезоне стоит очень сложная задача. Надо не думать о восьмёрке, а о каждой следующей игре. Только так можно набрать те очки, которые помогут челябинцам сократить отставание от зоны плей-офф», — сказал Бадюков «Чемпионату».