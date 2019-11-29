Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Агент Гарипова: контракт с «Ак Барсом» расторгнут. Эмилю нужно двигаться дальше

Агент Гарипова: контракт с «Ак Барсом» расторгнут. Эмилю нужно двигаться дальше
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря Эмиля Гарипова, подтвердил расторжение контракта с «Ак Барсом».

«Могу подтвердить, что контракт между Эмилем Гариповым и «Ак Барсом» расторгнут. Процедура расторжения прошла хорошо, никаких проблем в переговорах не было. Спасибо Казани, что пошли нам навстречу. Эмиль благодарен команде, с которой завоевал Кубок Гагарина, но нужно двигаться дальше.

Переход в «Авангард»? В настоящий момент мы ведём переговоры с несколькими клубами КХЛ», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Гарипов не принимал участия в официальных матчах с декабря 2018 года, после чего восстанавливался после травмы спины. Хоккеист дебютировал в КХЛ в 2011 году, а спустя семь лет стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского клуба.

«Ак Барс» расторгнет контракт с Гариповым. Игрок продолжит карьеру в «Авангарде»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019