Агент Гарипова: контракт с «Ак Барсом» расторгнут. Эмилю нужно двигаться дальше

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря Эмиля Гарипова, подтвердил расторжение контракта с «Ак Барсом».
«Могу подтвердить, что контракт между Эмилем Гариповым и «Ак Барсом» расторгнут. Процедура расторжения прошла хорошо, никаких проблем в переговорах не было. Спасибо Казани, что пошли нам навстречу. Эмиль благодарен команде, с которой завоевал Кубок Гагарина, но нужно двигаться дальше.
Переход в «Авангард»? В настоящий момент мы ведём переговоры с несколькими клубами КХЛ», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Гарипов не принимал участия в официальных матчах с декабря 2018 года, после чего восстанавливался после травмы спины. Хоккеист дебютировал в КХЛ в 2011 году, а спустя семь лет стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского клуба.
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