Канарейкин: «Магнитке» нужно переработать сложный период, мешают травмы

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал пятиматчевую серию поражений магнитогорского «Металлурга».
«Период у «Магнитки» нелёгкий, нужно его переработать. Безусловно, отсутствие травмированных игроков влияет на команду и мешает ей. Многое зависит от того, в каком физическом состоянии команда находится. Как она готовилась, какой фундамент под этими игроками заложен — всё это взаимосвязано.
Просто так травмы на ровном месте не образуются. Бывают, конечно, такие моменты, ведь хоккей — вид спорта, в котором много травм. Но в основном травмы связаны с функциональной подготовкой, а мы помним, как «Магнитка» готовилась к сезону и в каком состоянии была при Йозефе Яндаче. Сейчас Воробьёв исправляет эти ошибки.
После очередной паузы на Евротур начнётся решающий этап, и у Воробьёва будет достаточно времени на то, чтобы поработать с командой. В ней видны все болевые точки. Галимов в списке отказов? Он получал достаточно игрового времени для того, чтобы проявить себя. Есть определённая картинка по вратарской позиции. Всё остальное зависит от работы и от того, в каком взаимодействии тренерский штаб будет работать с командой, а также от того, как сама команда будет отвечать на эти требования», — сказал Канарейкин «Чемпионату».
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