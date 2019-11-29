Защитник «Амура» Корягин: московские клубы — всегда особый раздражитель

Защитник «Амура» Глеб Корягин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Мы уже давно привыкли к календарю, не обращаем на него внимания. Только перелёты во Владивосток или в Пекин в географическом плане для «Амура» не самые сложные, все остальные примерно одинаковые.



В принципе при резкой смене часовых поясов с особым вниманием нужно отнестись именно к первому матчу домашней серии. Если «Спартак» сейчас тренируется в Хабаровске по московскому времени, то мы обязаны перейти на дальневосточное. В «Амуре» накоплен большой опыт таких переходов, у нас есть специалисты, врачи, которые эффективно работают и помогают.

Детальный разбор будет перед матчем, но все знают, что красно-белые сейчас на ходу и на победной серии. У нас хоккейный город и отличные болельщики, а московские клубы — это всегда особый раздражитель. Тем более «Спартак», который, как говорится, народная команда. Хотя самый принципиальный соперник для «Амура» — это «Адмирал». И отчасти «Куньлунь»», — цитирует Корягина Russia-Hockey.