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Тедеско: надеюсь, меня не депортируют за то, что я сказал «хоккей на льду»

Тедеско: надеюсь, меня не депортируют за то, что я сказал «хоккей на льду»
Хоккей / Прочие 0

Главный тренер футбольного «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об отношении к хоккею.

«Совру, если скажу, что я поклонник хоккея. Думаю, в Италии и Германии футбол – спорт номер один. А хоккей не является таким уж популярным видом спорта. В Германии ещё более-менее, а в Италии — в меньшей степени. В тех странах футбол доминирует по числу болельщиков и степени популярности.

Но, конечно, я бы с радостью посмотрел игру. Я бы пришёл, если меня пригласят, потому что другие виды спорта мне интересны. Думаю, что мы можем чему-то научиться у хоккея на льду.

А, вы здесь говорите просто «хоккей»? Надеюсь, это не преступление и меня не депортируют из России», – передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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