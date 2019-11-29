Проворов: считаю себя универсальным защитником, пытаюсь играть по всей площадке

Российский защитник «Филадельфии Флайерс» Иван Проворов поделился мнением о первой части сезона. Пока «Филадельфия» ведёт борьбу за путёвку в плей-офф, располагаясь на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
«Думаю, команда начала сезон хорошо. Все стараются, ведут борьбу. Было много перемен по сравнению с прошлым чемпионатом. Пришли новые тренеры, появилась новая система игры. Понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть, перестроиться. В итоге мы это сумели сделать. И теперь играем в хороший хоккей.
Я сам начал сезон довольно-таки нормально. Пытаюсь прибавлять с каждым матчем. В чём именно? Нет каких-то конкретных моментов. Я считаю себя универсальным защитником, умеющим играть и в защите, и в нападении. Пытаюсь выкладываться, играть правильно по всей площадке. И без разницы, что требуется для команды — надо делать всё. Заблокировать бросок, создать что-то в большинстве, забить в равных составах или просто в защите хорошо отработать.
Надо как можно больше вкладывать в успех команды. Когда ты на таком уровне, то надо добавлять в мелочах. В небольших эпизодах, которые со стороны кажутся незаметными. Но в итоге они могут помочь, чтобы создать решающий перевес», — цитирует Проворова «Матч ТВ».
- 29 ноября 2019
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