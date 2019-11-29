Сушинский: у «Авангарда» был на руках контракт с Кемпе, но тут появился ЦСКА

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о сорвавшихся трансферах «ястребов» в ходе этого сезона.
«Чего не хватило, чтобы Павел Заха оказался в «Авангарде»? Одного дня. Может быть, и сыграло роль, что в СМИ появилась информация о его подписании. В принципе контракт у него был на руках и должен был быть подписан. Конечно, это отличный хоккеист, но надо сказать, что сразу не все могут заиграть, плюс система Хартли. Но мы рассчитывали, что он нам подойдёт.
Марио Кемпе я вёл с конца августа, и можно сказать, что только из-за этого он и приехал в Россию – изначально он никуда не собирался. Контракт у него тоже был на руках, но в последний момент появился ЦСКА. Нет, «армейцы» не перебили предложение, это было решение самого Кемпе. Он сказал, что всегда мечтал играть за клуб с такой великой историей», — сказал Сушинский в эфире «Радио Сибирь Омск».
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