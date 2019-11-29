Анисин: кто рискнёт брать проблемного хоккеиста перед решающими матчами?

Российский форвард клуба ВХЛ «Хумо» Михаил Анисин поделился мнением о собственной карьере. Анисин признался, что понимает, как против него действует собственная репутация. Именно с этим Анисин связал отсутствие предложений от российских клубов.

«Чего греха таить, сам виноват. Моя репутация работает не на меня.

Если бы это было начало сезона, свой шанс я бы, скорее всего, получил. А так – кто рискнёт брать проблемного хоккеиста в преддверии решающих матчей? Доказать свою состоятельность можно только делом. Появился вариант в Румынии, я подумал: почему нет? Собрался и поехал играть в хоккей.

Я уже привык к тому, что ко мне всегда приковано пристальное внимание. Понимаю, что многие задаются вопросом, на сколько меня хватит на этот раз. Отвечу скептикам: не дождётесь! Прежде чем кого-то осуждать, вы должны отчётливо понимать, что сами кристально чистые люди. Но такого ведь не бывает. С другой стороны, знаю по собственному опыту: если у кого-то есть желание избавиться от хоккеиста, то можно прицепиться к любому поводу», — цитирует Анисина РИА «Новости».