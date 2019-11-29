Красоткин: минское «Динамо» — очень опасный, местами жёсткий коллектив
Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Красоткин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Этот матч состоится сегодня, 29 ноября. Начало — в 19:00 мск.
«Минское «Динамо» неплохо начало сезон, потом у них пошёл спад, однако сейчас «зубры» стараются выбраться из этой ситуации. Команда со своим стилем: быстрая, хорошо двигается, умеет играть «в тело». Коллектив очень опасный, местами жёсткий, и есть кому забивать. Не нужно смотреть на их место в турнирной таблице. КХЛ — лига, в матчах которой любой может выйти победителем. Разбираем соперника и очень серьёзно готовимся к игре», — цитирует Красоткина пресс-служба «Локомотива».
Московское «Динамо» победило «Локомотив», у Афиногенова дубль
Читайте также
- 29 ноября 2019
-
18:06
-
17:31
-
17:12
-
17:03
-
16:45
-
16:36
-
16:23
-
15:52
-
15:35
-
15:10
-
14:42
-
14:11
-
14:05
-
13:49
-
13:15
-
13:00
-
12:55
-
12:28
-
12:19
-
12:15
-
11:51
-
11:30
-
11:03
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:53
-
09:39
-
09:22
-
09:12
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
07:53
-
07:36
Партнерский контент