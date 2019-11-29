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Красоткин: минское «Динамо» — очень опасный, местами жёсткий коллектив

Красоткин: минское «Динамо» — очень опасный, местами жёсткий коллектив
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Красоткин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Этот матч состоится сегодня, 29 ноября. Начало — в 19:00 мск.

Турнирная таблица КХЛ

«Минское «Динамо» неплохо начало сезон, потом у них пошёл спад, однако сейчас «зубры» стараются выбраться из этой ситуации. Команда со своим стилем: быстрая, хорошо двигается, умеет играть «в тело». Коллектив очень опасный, местами жёсткий, и есть кому забивать. Не нужно смотреть на их место в турнирной таблице. КХЛ — лига, в матчах которой любой может выйти победителем. Разбираем соперника и очень серьёзно готовимся к игре», — цитирует Красоткина пресс-служба «Локомотива».

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