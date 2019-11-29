«Йокерит» — «Сибирь»: стали известны составы команд

Сегодня, 29 ноября, в Хельсинки (Финляндия) состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Йокерит» будет принимать «Сибирь». Тренерские штабы обеих команд определились с составами на матч. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О’Нилл;

Лёв — Лепистё, Иконен — Контиола — Савинайнен;

Эронен — Кивистё, Хаапала — Норман — Мозес;

Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);

Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;

Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Тимашов, Пелтола — Комаров — Чесалин;

Логинов — Пастухов, Яковлев — Романцев — Коротков.