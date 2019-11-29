«Йокерит» — «Сибирь»: стали известны составы команд
Сегодня, 29 ноября, в Хельсинки (Финляндия) состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Йокерит» будет принимать «Сибирь». Тренерские штабы обеих команд определились с составами на матч. Встреча начнётся в 19:30 мск.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О’Нилл;
Лёв — Лепистё, Иконен — Контиола — Савинайнен;
Эронен — Кивистё, Хаапала — Норман — Мозес;
Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;
Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Пелтола — Комаров — Чесалин;
Логинов — Пастухов, Яковлев — Романцев — Коротков.
- 29 ноября 2019
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