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«Йокерит» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
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«Йокерит» — «Сибирь»: стали известны составы команд

«Йокерит» — «Сибирь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 29 ноября, в Хельсинки (Финляндия) состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Йокерит» будет принимать «Сибирь». Тренерские штабы обеих команд определились с составами на матч. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О’Нилл;
Лёв — Лепистё, Иконен — Контиола — Савинайнен;
Эронен — Кивистё, Хаапала — Норман — Мозес;
Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;
Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Пелтола — Комаров — Чесалин;
Логинов — Пастухов, Яковлев — Романцев — Коротков.

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