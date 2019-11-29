Сушинский – о травмах в «Авангарде»: мы уже и в церкви были, и батюшка приходил

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с большим числом травмированных игроков в команде в этом сезоне.

«Травмы бывают разные, и если бы они были у всех одинаковые, то можно было бы свалить на плохую тренерскую подготовку. Но в «Авангарде» переломы, «кресты»… Это бешеное невезение. Я даже скажу больше: мы уже смеёмся над этим, потому что во время игры с «Витязем» получил травму мальчик, который убирает снег со льда в коммерческих перерывах. Так что, с одной стороны, смешно, с другой – не очень. 10 человек в лазарете, только один выйдет, как туда попадает другой. В церкви уже были не раз, и батюшка в раздевалку приходил. Очень тяжело играть, и то, что мы сейчас держимся наверху в таблице, – это чудо.

Сплачивает ли эта ситуация команду? Это как раз то, что я и хотел, нет худа без добра. Команда стала очень дружной, травмированные ребята невероятно поддерживают тех, кто выходит на лёд, потому что понимают, что они играют ещё и за них», — сказал Сушинский в эфире «Радио Сибирь Омск».