Свитов и Евенко провели эффектную драку. Видео

В первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Динамо» (Минск) состоялась драка между форвардом Александром Свитовым и защитником Олегом Евенко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Соперники скинули перчатки и перешли к драке. Евенко первым лишился шлема, но сумел избежать попаданий соперника. В итоге шлем слетел и со Свитова, но в нокдауне никто из хоккеистов не оказался, после чего судьи остановили бой.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);

Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Кронвалль — Накладал, Пяаярви — Ландер — Кудрявцев;

Черепанов — Савченко, Денисенко — Да Коста — Е. Аверин;

Мисюль, Ильенко — Свитов — Полунин — Красковский.



«Динамо» (Минск):

Энрот (Тэйлор);

Крыскин — Знахаренко, Дадонов – Спунер — Пулккинен;

Евенко — Денисов, А. Костицын — Ковыршин — Демков;

Готовец — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;

Грецкий, Дюков, Павлович — Китаров — Когалев.