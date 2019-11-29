«Сочи» обыграл «Ак Барс», прервав семиматчевую победную серию казанцев

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — «Ак Барс» на своем льду принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Исход встречи решила шайба, которую в середине третьего периода забросил Степан Старков. Несмотря на все попытки отыграться, казанцам так и не удалось перевести матч в овертайм. В этом матче в КХЛ дебютировал голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Ак Барс», лидирующий в Восточной конференции, потерпел первое поражение после семи побед подряд. «Сочи» благодаря этой победе прервал собственную серию из трёх поражений.

В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с «Нефтехимиком», а «Ак Барс» будет принимать в Казани московское «Динамо».