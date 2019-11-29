Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» по буллитам

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» по буллитам
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» в гостях обыграло «Торпедо» со счётом 2:1 Б.

На 8-й минуте Михал Чайковски вывел гостей вперёд, но удержать победный счёт гости из Москвы не сумели. За две минуты до окончания третьего периода Даниил Ильин забросил шайбу, которая перевела матч в овертайм. В овертайме командам отличиться так и не удалось, а всё решилось в серии буллитов. Победный бросок исполнил Андре Петерссон.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2019, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
Б
Динамо М
Москва
0:1 Чайковски (Алексеев) – 08:14' (5x5)   1:1 Ильин (Минеев) – 58:05' (5x5)   1:2 Петерссон – 65:00' (ПБ)

«Динамо» в пяти последних матчах одержало четыре победы. «Торпедо» потерпело второе поражение в пяти последних встречах КХЛ.

Далее «Динамо» отправится в Казань, в гости к «Ак Барсу», а «Торпедо» будет принимать «Автомобилист».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019