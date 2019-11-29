Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» по буллитам

Московское «Динамо» одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» в гостях обыграло «Торпедо» со счётом 2:1 Б.

На 8-й минуте Михал Чайковски вывел гостей вперёд, но удержать победный счёт гости из Москвы не сумели. За две минуты до окончания третьего периода Даниил Ильин забросил шайбу, которая перевела матч в овертайм. В овертайме командам отличиться так и не удалось, а всё решилось в серии буллитов. Победный бросок исполнил Андре Петерссон.

«Динамо» в пяти последних матчах одержало четыре победы. «Торпедо» потерпело второе поражение в пяти последних встречах КХЛ.

Далее «Динамо» отправится в Казань, в гости к «Ак Барсу», а «Торпедо» будет принимать «Автомобилист».