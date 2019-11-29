Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» по буллитам
Московское «Динамо» одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» в гостях обыграло «Торпедо» со счётом 2:1 Б.
На 8-й минуте Михал Чайковски вывел гостей вперёд, но удержать победный счёт гости из Москвы не сумели. За две минуты до окончания третьего периода Даниил Ильин забросил шайбу, которая перевела матч в овертайм. В овертайме командам отличиться так и не удалось, а всё решилось в серии буллитов. Победный бросок исполнил Андре Петерссон.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2019, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
Б
Динамо М
Москва
0:1 Чайковски (Алексеев) – 08:14' (5x5) 1:1 Ильин (Минеев) – 58:05' (5x5) 1:2 Петерссон – 65:00' (ПБ)
«Динамо» в пяти последних матчах одержало четыре победы. «Торпедо» потерпело второе поражение в пяти последних встречах КХЛ.
Далее «Динамо» отправится в Казань, в гости к «Ак Барсу», а «Торпедо» будет принимать «Автомобилист».
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