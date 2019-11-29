Вудкрофт: мы плохо контролировали эмоции, это стоило нам победы

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от матча КХЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу ярославцев.
«Поздравляю Майкла с победой. Мне сегодня понравился наш первый период. Мы хорошо владели шайбой, раздавали пасы, создавали моменты. Один из них реализовали, но соперник смог изменить игру и забил дважды. Во втором периоде мы сами себя загнали в угол, было много удалений.
Третий период снова неплохо начали, удалось забить, но быстро после этого пропустили и не смогли удержать счёт. Упустили нити игры.
Для победы мы сделали недостаточно. Хотя в целом игра мне понравилась. Будем опираться на позитив в нашей игре и надеяться, что сыграем лучше в следующем матче.
Наши игроки сегодня показали недисциплинированность. Большинство удалений было из-за этого, из-за слишком большого желания победить. Плохо контролировали свои эмоции. В итоге это были те моменты, которые стоили нам победы», — передаёт слова Крэйга Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов
- 29 ноября 2019
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