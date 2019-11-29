Андриевский: спасибо ребятам за маленькую войну, которую мы выиграли

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Казани, завершилась победой гостей со счётом 1:0. «Ак Барс» потерпел первое поражение в восьми матчах.

«Тяжелейшая игра для нас. Очень много времени провели в меньшинстве, особенно в третьем периоде — 9 минут. Причём не сказать чтобы мы просто стояли. Соперник наседал, и ребята проявили самоотверженность, ловили броски на себя. За это им особая благодарность.

Считаю, что два периода играли на равных, за исключением третьего периода. Ещё раз скажу, что ребятам за самоотверженность, за настрой, за маленькую войну, которую мы выиграли в третьем периоде, — больше спасибо», — цитирует Андриевского пресс-служба «Сочи».