Квартальнов: игра с «Сочи» не пойдёт «Ак Барсу» в зачёт

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу южан. «Сочи» прервал победную серию «Ак Барса», насчитывавшую семь матчей.

«Много слов, наверное, не скажешь. Если ноль голов, невозможно выиграть. Можно только взять бросок и, как в прошлой игре, по буллитам выиграть. Сегодня это не прошло, к сожалению. Эта игра не пойдёт нам в зачёт», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Сочи».

Сочи» благодаря этой победе прервал собственную серию из трёх поражений. В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с «Нефтехимиком», а «Ак Барс» будет принимать в Казани московское «Динамо».