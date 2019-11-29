Евенко: со Свитовым договорились о поединке

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу ярославцев. Во время матча Евенко подрался с форвардом соперника Александром Свитовым.

«Не было ли сильной усталости перед третьим периодом? Усталость была, но ведь и у «Локомотива» тоже. Меньшинство — это не очень хорошо. Мы вышли на третий период, у нас был план забить в первые десять минут, потом в следующие забить ещё раз. Забросили, но затем какая-то непонятная шайба влетела в наши ворота, к сожалению. Не смогли забить следующий гол, и это поставило точку в игре.

Я бы отметил, что мы играли до последнего. При «5 на 5», я считаю, мы переиграли «Локомотив». Но почти шесть минут играть против «Локомотива» в формате «3 на 5» — это очень тяжело. Ключевой момент: при счёте 3:4 в следующие 15 минут не пропусти мы — уверен, смогли бы сравнят, инициатива была на нашей стороне. Мужики бились, в тело играли, план выполняли. Повторюсь, «5 на 5», считаю, переиграли. Но слишком много времени провели в меньшинстве.

Я вызвал на бой Свитова? Да, договорились о поединке. Всё нормально со мной. Драка… Вначале подустал, но отдохнул пять минут на скамейке. Нормально себя потом чувствовал. Не знаю, придало ли это импульс команде. Надеюсь, но… Не знаю. Вроде бы да, но мы тут же пропустили гол. Впрочем, и ответили быстро. Команда была в игре весь матч вплоть до самого конца», — цитирует Евенко пресс-служба «Динамо».