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Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»

Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся очередной матч. «Бостон Брюинз» на своём льду переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2 ОТ.

Начало встречи сложилось для гостей удачно. На 14-й минуте россиянин Павел Бучневич вывел игроков из Нью-Йорка вперёд, а в начале второго периода Филипп Хитил удвоил преимущество гостей. Ему в этом эпизоде ассистировал российский форвард Артемий Панарин.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2019, пятница. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Бучневич (Деанджело, Труба) – 14:14' (5x5)   0:2 Хитил (Строум, Панарин) – 26:21' (5x5)   1:2 Курали (Дебраск, Карло) – 38:28' (5x5)   2:2 Пастрняк (Крейчи, Дебраск) – 44:27' (5x5)   3:2 Крейчи (Пастрняк, Галак) – 61:40' (3x3)

Но ещё до конца второго периода Шон Курали отыграл одну шайбу, а в концовке третьей 20-минутки Давид Пастрняк перевёл игру в овертайм. В овертайме, уже на 2-й минуте, Давид Крейчи забросил победную шайбу, Пастрняк записал на свой счёт очко за результативную передачу.

«Бостон» одержал уже шестую победу подряд, «Рейнджерс» потерпел первое поражение после трёх побед.

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