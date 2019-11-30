Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся очередной матч. «Бостон Брюинз» на своём льду переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2 ОТ.
Начало встречи сложилось для гостей удачно. На 14-й минуте россиянин Павел Бучневич вывел игроков из Нью-Йорка вперёд, а в начале второго периода Филипп Хитил удвоил преимущество гостей. Ему в этом эпизоде ассистировал российский форвард Артемий Панарин.
Но ещё до конца второго периода Шон Курали отыграл одну шайбу, а в концовке третьей 20-минутки Давид Пастрняк перевёл игру в овертайм. В овертайме, уже на 2-й минуте, Давид Крейчи забросил победную шайбу, Пастрняк записал на свой счёт очко за результативную передачу.
«Бостон» одержал уже шестую победу подряд, «Рейнджерс» потерпел первое поражение после трёх побед.
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