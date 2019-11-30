Кузнецов меньше чем через минуту ответил на гол Сергачёва. Видео

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» походит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. «Тампа» открыла счёт в конце первого периода. Гол забил Брейден Поинт. Результативной передачей отметился Никита Кучеров и Виктор Хедаман.

Во втором периоде российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв удвоил преимущество своей команды. Результативной передачей вновь отметился Никита Кучеров. Однако, меньше чем через минуту российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сократил отставание в счёте.

Видео гола Евгения Кузнецова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».