Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кузнецов меньше чем через минуту ответил на гол Сергачёва. Видео

Кузнецов меньше чем через минуту ответил на гол Сергачёва. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» походит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. «Тампа» открыла счёт в конце первого периода. Гол забил Брейден Поинт. Результативной передачей отметился Никита Кучеров и Виктор Хедаман.

Во втором периоде российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв удвоил преимущество своей команды. Результативной передачей вновь отметился Никита Кучеров. Однако, меньше чем через минуту российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сократил отставание в счёте.

Видео гола Евгения Кузнецова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019