Передача Проворова помогла «Филадельфии» разгромить «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.
Таким образом, «Филадельфия» продлила победную серию в НХЛ до трёх игр. «Детройт» в свою очередь потерпел восьмое поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Матчи пройдут 4 и 1 декабря соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 00:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лотон (Нисканен) – 02:56' (5x5) 1:1 Фаббри (Атанасиу, Фильппула) – 08:09' (5x5) 2:1 Гостисбер (Ворачек, Кутюрье) – 19:02' (5x4) 3:1 Кутюрье (Нисканен, Ворачек) – 39:48' (5x5) 4:1 Хейз (Лотон, Фараби) – 40:27' (5x5) 5:1 Линдблом (Проворов, Ворачек) – 40:57' (5x5) 6:1 ван Римсдайк (Питлик, Хег) – 57:51' (5x5)
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