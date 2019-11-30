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Передача Проворова помогла «Филадельфии» разгромить «Детройт»

Передача Проворова помогла «Филадельфии» разгромить «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Филадельфия» продлила победную серию в НХЛ до трёх игр. «Детройт» в свою очередь потерпел восьмое поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Матчи пройдут 4 и 1 декабря соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 00:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лотон (Нисканен) – 02:56' (5x5)   1:1 Фаббри (Атанасиу, Фильппула) – 08:09' (5x5)   2:1 Гостисбер (Ворачек, Кутюрье) – 19:02' (5x4)   3:1 Кутюрье (Нисканен, Ворачек) – 39:48' (5x5)   4:1 Хейз (Лотон, Фараби) – 40:27' (5x5)   5:1 Линдблом (Проворов, Ворачек) – 40:57' (5x5)   6:1 ван Римсдайк (Питлик, Хег) – 57:51' (5x5)
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