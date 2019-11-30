Передача Проворова помогла «Филадельфии» разгромить «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Филадельфия» продлила победную серию в НХЛ до трёх игр. «Детройт» в свою очередь потерпел восьмое поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Матчи пройдут 4 и 1 декабря соответственно.