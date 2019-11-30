Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. При этом, Орлов и Кузнецов также записали на свой счёт по результативной передаче.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил шайбу. Нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский пропустил 4 гола и совершил 31 сейв.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Тампа» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».