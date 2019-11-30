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Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»

Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. При этом, Орлов и Кузнецов также записали на свой счёт по результативной передаче.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил шайбу. Нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский пропустил 4 гола и совершил 31 сейв.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Тампа» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 18:50' (5x4)   0:2 Сергачёв (Кучеров, Шаттенкирк) – 24:28' (5x5)   1:2 Кузнецов (Оши, Врана) – 25:17' (5x4)   1:3 Киллорн (Пойнт, Кучеров) – 38:48' (5x5)   2:3 Врана (Оши) – 43:45' (5x5)   3:3 Овечкин (Орлов, Бойд) – 51:36' (5x4)   4:3 Орлов (Кузнецов, Оши) – 63:03' (3x3)
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