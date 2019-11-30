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«Каролина» на своей площадке всухую уступила «Нэшвиллу»

«Каролина» на своей площадке всухую уступила «Нэшвиллу»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе «Предаторз» отличились Рокко Гримальди, Калле Йернкрок и Остин Уотсон.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут и 52 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1». Результативными действиями он не отметился.

По итогам этого матча «Нэшвилл» набрал 28 очков и расположился на 9-м месте Западной конференции. «Каролина (31) – на 6-м месте Востока.

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Гримальди (Бонино) – 08:15' (5x5)   0:2 Йернкрок (Форсберг) – 17:55' (5x5)   0:3 Уотсон (Экхольм, Дюшейн) – 23:28' (5x5)
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