«Каролина» на своей площадке всухую уступила «Нэшвиллу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе «Предаторз» отличились Рокко Гримальди, Калле Йернкрок и Остин Уотсон.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут и 52 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1». Результативными действиями он не отметился.

По итогам этого матча «Нэшвилл» набрал 28 очков и расположился на 9-м месте Западной конференции. «Каролина (31) – на 6-м месте Востока.

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Флоридой Пантерз».