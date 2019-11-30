«Каролина» на своей площадке всухую уступила «Нэшвиллу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Заброшенными шайбами в составе «Предаторз» отличились Рокко Гримальди, Калле Йернкрок и Остин Уотсон.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут и 52 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1». Результативными действиями он не отметился.
По итогам этого матча «Нэшвилл» набрал 28 очков и расположился на 9-м месте Западной конференции. «Каролина (31) – на 6-м месте Востока.
В следующем матче «Каролина Харрикейнз» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Флоридой Пантерз».
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