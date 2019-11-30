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Баранцев — о матче с «Динамо»: игра была кость в кость, счёт говорит сам за себя

Баранцев — о матче с «Динамо»: игра была кость в кость, счёт говорит сам за себя
Хоккей / КХЛ 0

Игрок «Торпедо» Денис Баранцев прокомментировал поражение от московского «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Нижегородский уступил по буллитам — 1:2.

«Динамо» — хорошая команда, с хорошей обороной. Игра была кость в кость, отсюда и малое количество голов. И мы, и «Динамо» хорошо настраиваемся на очные встречи, поэтому и получается такой боевой хоккей. Сегодня не получалась игра в большинстве. Бывает и такое. У нас не идеальное большинство, мы работаем постоянно над этим компонентом. Счет говорит сам за себя, значит «Динамо» больше заслужило победу», — цитирует Баранцева пресс-служба КХЛ.

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