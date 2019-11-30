Шипачёв: не дотерпели до победы в основное время из-за ошибок

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал очередной матч КХЛ, в котором его команде удалось обыграть «Торпедо» — 2:1 Б.



«Сегодня получился хороший матч, было много моментов и у «Динамо», и у «Торпедо», но здорово сыграли оба вратаря. Сейчас все команды по видео разбирают друг друга, ни для кого не секрет кто как играет. Количество встреч особой роли не играет.

Во втором периоде намеренно инициативу не отдавали, просто пошли удаления, нижегородцы перехватили инициативу. Не сумели дотерпеть до победы в основное время из-за ошибок, в которых будем разбираться», — цитирует Шипачёва официальный сайт КХЛ.

«Динамо» в пяти последних матчах одержало четыре победы. «Торпедо» потерпело второе поражение в пяти последних встречах КХЛ.

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