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Немировски: Бочаров выдал один из лучших вратарских матчей, которые я видел

Немировски: Бочаров выдал один из лучших вратарских матчей, которые я видел
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал очередной матч КХЛ, в котором его подопечные в послематчевой серии буллитов уступили «Динамо» Москва — 1:2 Б.

«В первом периоде мы сыграли не так как планировали, в результате чего инициатива досталась «Динамо». В трудные моменты первого и в начале второго периода нас выручил Андрей Тихомиров.

Во втором и третьем периодах имели шансы при игре в формате «пять на три» и «пять на четыре», но никак не могли пробить вратаря соперников, который выдал одну из лучших вратарских матчей, которые я видел. Вопросов к ребятам у меня нет. Нужно было забивать свои моменты, но вратарь был хорош», — цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.

Напомним, ворота московского клуба защищал 24-летний Иван Бочаров.

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» по буллитам
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