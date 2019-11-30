Крикунов — о победе над «Торпедо»: нам просто повезло
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал очередной матч КХЛ, в котором его подопечным удалось обыграть «Торпедо» — 2:1 Б.
«Равная игра, с большим количеством моментов как у одних, так и у других ворот. В третьем периоде мы немного ушли в оборону, пытались сохранить результат. Не удалось, ошиблись, к сожалению, немного в конце. Обе команды имели шансы в овертайме, а в серии буллитов нам повезло немного больше», — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ.
«Динамо» в пяти последних матчах одержало четыре победы. «Торпедо» потерпело второе поражение в пяти последних встречах КХЛ.
Далее «Динамо» отправится в Казань на встречу с «Ак Барсом», а «Торпедо» дома встретится с «Автомобилистом».
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