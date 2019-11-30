Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов. Интересно, что на этот раз лига отметила исключительно игроков атаки.



Главной звездой назван нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2). 24-летний канадец забил уже 16 голов в 25 матчах сезона — это пятый результат в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги.



Второй звездой признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Густав Нюквист, отправивший три шайбы в ворота «Питтсбург Пингвинз» (5:2).



Замкнул тройку лучших нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи — на его счету гол и результативная передача в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).