«Ак Барс» подтвердил уход из команды Эмиля Гарипова

Казанский «Ак Барс» сообщил об уходе из команды голкипера Эмиля Гарипова. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.



С декабря 2018 года 28-летний хоккеист не принимал участия в официальных матчах из-за травмы спины. В нынешнем сезоне Гарипов был третьим вратарём казанской команды — после шведа Адама Рейдеборна и Тимура Билялова, который недавно побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии.



Гарипов провёл в «Ак Барсе» девять лет, сыграл 252 матча, выиграл 141, 21 провёл на ноль при коэффициенте надёжности 1,89 и 93,3% отражённых бросков – это лучшие показатели клуба в КХЛ среди вратарей. В сезоне-2017/18 голкипер вместе с командой завоевал Кубок Гагарина и стал лучшим вратарём финальной серии.



Ранее сообщалось, что следующим клубом уроженца Казани станет «Авангард».