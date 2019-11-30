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«Ак Барс» подтвердил уход из команды Эмиля Гарипова

«Ак Барс» подтвердил уход из команды Эмиля Гарипова
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» сообщил об уходе из команды голкипера Эмиля Гарипова. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

С декабря 2018 года 28-летний хоккеист не принимал участия в официальных матчах из-за травмы спины. В нынешнем сезоне Гарипов был третьим вратарём казанской команды — после шведа Адама Рейдеборна и Тимура Билялова, который недавно побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии.

Гарипов провёл в «Ак Барсе» девять лет, сыграл 252 матча, выиграл 141, 21 провёл на ноль при коэффициенте надёжности 1,89 и 93,3% отражённых бросков – это лучшие показатели клуба в КХЛ среди вратарей. В сезоне-2017/18 голкипер вместе с командой завоевал Кубок Гагарина и стал лучшим вратарём финальной серии.

Ранее сообщалось, что следующим клубом уроженца Казани станет «Авангард».

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