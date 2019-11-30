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Гарипов: даст бог, снова поработаю в «Ак Барсе»

Гарипов: даст бог, снова поработаю в «Ак Барсе»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Эмиль Гарипов прокомментировал расторжение контракта с «Ак Барсом». 28-летний уроженец Казани провёл в клубе девять лет, а в 2018 году стал победителем Кубка Гагарина.

«С благодарностью отношусь к родному клубу, воспитавшему меня как хоккеиста. Не представлял, что когда-нибудь придётся играть с другой эмблемой на груди, но иногда так складывается жизнь спортсменов.

Хочу сказать спасибо всем, кто был рядом все эти годы, кто помогал на протяжении незабываемых девяти сезонов, – болельщикам, персоналу клуба, партнёрам по команде, тренерам и руководству. Покидаю Казань с хорошим отношением к клубу. Бог даст, однажды я снова поработаю в «Ак Барсе», — цитирует 28-летнего хоккеиста официальный сайт «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что следующим клубом Гарипова станет «Авангард».

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