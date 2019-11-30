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Якубов: не можем дать Гарипову игровое время. Его уход — лучшее решение для всех

Якубов: не можем дать Гарипову игровое время. Его уход — лучшее решение для всех
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал уход из клуба голкипера Эмиля Гарипова. 28-летний хоккеист, будучи воспитанником казанцев, провёл в команде девять лет.

«Безусловно, нам непросто расставаться с собственным воспитанником, который столько лет добросовестно трудился в родном клубе и вместе с командой завоевал третий для «Ак Барса» Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации мы пришли к наилучшему для всех сторон решению: клуб и игрок расстаются без претензий друг к другу, что тоже немаловажно. Эмилю нужно играть, он давно не выходил на лёд, а мы, к сожалению, не можем предоставить ему такую возможность. Сейчас в команде есть игроки, которые находятся в оптимальной форме и показывают уверенный хоккей.

Хотим, чтобы у Гарипова была возможность снова выступать на высшем уровне, и потому пришли к решению расторгнуть контракт. Искренне желаем Эмилю удачи в дальнейшей карьере и будем рады снова видеть его в списке лучших вратарей лиги», — цитирует Якубова официальный сайт «Ак Барса».

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