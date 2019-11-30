«Куньлунь» в овертайме обыграл «Авангард»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке переиграл омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме — 3:2 (ОТ). «Авангард» проиграл третий матч из четырёх последних, тогда как китайская команда выиграла во второй раз подряд.



Первую шайбу на старте второго периода в ворота соперника отправил Жильбер Брюле. Уже к середине периода вёл «Авангард» — по одной шайбе забросили Семён Кошелев и Алексей Потапов. Тем не менее усилиями Спенсера Фу китайский клуб сравнял счёт на 39-й минуте матча. Победную шайбу «Куньлуня» провёл Тревор Мёрфи на 33-й секунде овертайма.



2 декабря китайская команда проведёт домашний матч с «Витязем», а омский клуб в этот же день встретится в Хабаровске с «Амуром».

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