Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Куньлунь» в овертайме обыграл «Авангард»

«Куньлунь» в овертайме обыграл «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке переиграл омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме — 3:2 (ОТ). «Авангард» проиграл третий матч из четырёх последних, тогда как китайская команда выиграла во второй раз подряд.

Первую шайбу на старте второго периода в ворота соперника отправил Жильбер Брюле. Уже к середине периода вёл «Авангард» — по одной шайбе забросили Семён Кошелев и Алексей Потапов. Тем не менее усилиями Спенсера Фу китайский клуб сравнял счёт на 39-й минуте матча. Победную шайбу «Куньлуня» провёл Тревор Мёрфи на 33-й секунде овертайма.

2 декабря китайская команда проведёт домашний матч с «Витязем», а омский клуб в этот же день встретится в Хабаровске с «Амуром».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Брюле (Кракнелл, Мёрфи) – 20:37' (5x4)   1:1 Кошелев (Покка, Семёнов) – 26:17' (5x5)   1:2 Потапов (Грачёв) – 33:56' (4x5)   2:2 Фу (Вонг, Кейн) – 38:12' (5x5)   3:2 Мёрфи – 60:33' (3x3)
«Авангард» взял верх над «Куньлунем» в серии буллитов
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019